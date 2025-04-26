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Сегодня, 13:25

Газизов — о «Краснодаре»: «Так чемпионами и становятся — тебе где-то везет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура РПЛ от «Краснодара» (2:3).

«Хотел бы сказать спасибо болельщикам. Десять тысяч человек вчера пришли поддержать команду. Мне кажется, что в последнее время мы играем в агрессивный футбол, много забиваем. Но в то же время случаются разрывы в обороне, из-за чего пропускаем. Матч с «Краснодаром» получился очень зрелищным. Не забили пенальти на последней минуте, но так бывает. Что касается «Краснодара», то, наверное, так чемпионами и становятся — тебе где-то везет. Надо признать, что чемпионами становятся в таких играх», — сказал Газизов «СЭ».

«Краснодар» (58 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Динамо» (27) остается десятым в турнирной таблице.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
Шамиль Газизов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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