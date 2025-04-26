Газизов — о «Краснодаре»: «Так чемпионами и становятся — тебе где-то везет»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура РПЛ от «Краснодара» (2:3).

«Хотел бы сказать спасибо болельщикам. Десять тысяч человек вчера пришли поддержать команду. Мне кажется, что в последнее время мы играем в агрессивный футбол, много забиваем. Но в то же время случаются разрывы в обороне, из-за чего пропускаем. Матч с «Краснодаром» получился очень зрелищным. Не забили пенальти на последней минуте, но так бывает. Что касается «Краснодара», то, наверное, так чемпионами и становятся — тебе где-то везет. Надо признать, что чемпионами становятся в таких играх», — сказал Газизов «СЭ».

«Краснодар» (58 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Динамо» (27) остается десятым в турнирной таблице.