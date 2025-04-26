«Крылья Советов» и «Оренбург» встретятся в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 27 апреля. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Крылья Советов» — «Оренбург» можно будет знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

27 апреля, 14:00. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Перед стартом игрового дня «Крылья Советов» с 27 очками находятся на 11-м месте в чемпионате России. «Оренбург» с 17 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Встреча команд в первом круге завершилась со счетом 2:2.