На 87-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов» (2:1) арбитр Василий Казарцев принял очень спорное решение, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. После трех минут раздумий, консультаций с видеоассистентами и просмотра видеозаписи судья определил, что Матиас Норманн в единоборстве с Максимилианом Филиппом нарушил правила.

В чем заключался фол ростовчанина, сказать сложно. По тем видеоповторам, что показали во время трансляции, не видно, что Норманн попал сопернику ногой в лицо — не видно контакта. Если так, следовало назначить не пенальти, а свободный удар за опасную игру.

Казарцев решил, что фол — это касание тела динамовского футболиста? Но разве это нарушение правил, которое привело к вяловатому падению Филиппа на газон? На мой взгляд, нет.

А вот в конце матча судья правильно наказал динамовцев пенальти — уже без просмотра видеозаписи. (Александр Бобров)