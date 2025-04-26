«Пари НН» — «Ахмат»: хозяева открыли счет с пенальти

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«Пари НН» вышел вперед в матче 26-го тура чемпионата России против «Ахмата» — 1:0.

На 45+7-й минуте судья назначил пенальти в ворота грозненцев за фол полузащитника Даниила Зорина. 11-метровый реализовал Хуан Боселли.

Игра проходит в Нижнем Новгороде.