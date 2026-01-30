Махачкалинское «Динамо» обыграло «Аркадаг» на зимних сборах

Махачкалинское «Динамо» победило «Аркадаг» в товарищеском матче на зимних сборах в Турции — 1:0.

Единственный гол забил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте.

«Динамо» одержало третью победу при одном поражении на учебно-тренировочных сборах.

Махачкалинцы ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за 18 туров сезона-2025/26.

«Аркадаг» является трехкратным чемпионом Туркменистана (2023, 2024 и 2025).