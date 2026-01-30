«Оренбург» объявил о переходе хавбека «Шинника» Куля

Полузащитник «Шинника» Руслан Куль перешел в «Оренбург», сообщает пресс-служба клуба РПЛ. Сроки соглашения не уточняются.

В сезоне-2025/26 25-летний россиянин провел 23 матча в Первой лиге и FONBET Кубке России, забил три гола и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Куль — воспитанник московского «Локомотива». Ранее он играл за «Сокол», «Родину» и «КАМАЗ».