«Сочи» победил «Стругу» в товарищеском матче

«Сочи» одержал победу над «Стругой» из Северной Македонии в товарищеском матче во время тренировочного сбора.

Игра завершилась со счетом 2:1. У российской команды на 38-й минуте гол забил Александр Коваленко, за 10 минут до конца основного времени отличился Александр Мециев.

По регламенту команды играли два тайма по 60 минут.

5 февраля у «Сочи» запланирован матч с «Факелом».

Товарищеский матч

Клубы

«Сочи» (Россия) — «Струга» (Северная Македония) — 2:1 (1:1)

Голы: Компаоре, 14 (0:1). Коваленко, 38 (1:1). Мециев, 85 (2:1). «Сочи»: Дюпин, Магаль, Солдатенков, Волков, Алвес, Зиньковский, Игнатов, Коваленко, Васильев, Федоров, Барт.

30 января.