«Динамо» Махачкала и «Рубин» сыграют в 18-м туре чемпионата России в субботу, 7 декабря. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» Махачкала — «Рубин» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 17-ти туров РПЛ команда из Махачкалы набрала 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Казанский клуб с 23-я баллами идет на восьмой строчке чемпионата.

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