Болельщики «Зенита» разместили баннер в поддержку ВС России на матче в Санкт-Петербурге

Болельщики «Зенита» на матче 18-го тура РПЛ против «Акрона» разместили баннер в поддержку ВС РФ.

На полотне изображены флаг России, силуэт солдата, а также границы четырех субъектов страны — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ниже на трибунах растянут еще один баннер с фразой: «Это наша земля, и мы будем стоять».

Игра команд проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Акрон».