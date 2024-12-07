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Сегодня, 17:45

«Спартак» — «Пари НН»: гол Угальде засчитан ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Спартак» — «Пари НН»: гол Манфреда Угальде засчитан ошибочно.
Фото Скриншот трансляции

На 62-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари НН» (3:0) второй ассистент судьи Андрей Гурбанов не зафиксировал положение «вне игры» у Кристофера Мартинса, а арбитр Владимир Москалев ошибочно засчитал гол Манфреда Угальде.

В том эпизоде в момент удара нападающего по воротам нижегородцев Мартинс оказался за линией офсайда. Он расположился в площади ворот очень близко к голкиперу гостей Никите Медведеву и повлиял на него — подпрыгнул и отвлек внимание.

Фото Скриншот трансляции

Но Москалев на это не отреагировал, возможно, не увидев деталей или расценив действия Мартинса иначе. Видеоассистенты Артем Любимов и Ян Бобровский не вмешались.

Манфред Угальде
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Москалев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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