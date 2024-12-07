«Спартак» — «Пари НН»: гол Угальде засчитан ошибочно

На 62-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари НН» (3:0) второй ассистент судьи Андрей Гурбанов не зафиксировал положение «вне игры» у Кристофера Мартинса, а арбитр Владимир Москалев ошибочно засчитал гол Манфреда Угальде.

В том эпизоде в момент удара нападающего по воротам нижегородцев Мартинс оказался за линией офсайда. Он расположился в площади ворот очень близко к голкиперу гостей Никите Медведеву и повлиял на него — подпрыгнул и отвлек внимание.

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Но Москалев на это не отреагировал, возможно, не увидев деталей или расценив действия Мартинса иначе. Видеоассистенты Артем Любимов и Ян Бобровский не вмешались.