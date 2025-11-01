Махачкалинское «Динамо» всухую победило «Крылья Советов»

Махачкалинское «Динамо» дома обыграло «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.

У хозяев забили Умар Мрезиг и Мехди Мубарик.

«Динамо» прервало серию из 6 матчей без побед в РПЛ и поднялось на 11-е место в таблице с 14 очками. «Крылья Советов» опустились на 12-ю строчку с 13 очками.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле ЦСКА, а «Крылья Советов» сыграют дома с «Зенитом».