«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: Мубарик увеличил преимущество хозяев

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мехди Мубарик увеличил преимущество своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 2:0.

Хавбек отличился на 78-й минуте встречи с передачи нападающего Гамида Агаларова.

Мубарик перешел в махачкалинское «Динамо» из «Аль-Айна» на правах аренды в августе 2025 года. Гол в ворота «Крыльев Советов» стал для 24-летнего марокканца первым за российскую команду.