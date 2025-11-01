«Рубин» — «Динамо»: Нижегородов получил две желтых карточки за 7 минут и был удален

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов удален с поля в матче 14-го тура чемпионата России против московского «Динамо».

Футболист получил первое предупреждение на 51-й минуте. На 58-й минуте главный судья Инал Танашев показал ему вторую желтую карточку за фол на форварде бело-голубых Константине Тюкавине. Нижегородов оставил свою команду в меньшинстве при счете 0:0.

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Динамо».