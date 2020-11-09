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«Динамо» — «Локомотив»: Панин зря удалил Паршивлюка, теперь он не сыграет со «Спартаком»

00:08
Скриншот эфира телеканала «Матч премьер». Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».
Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».
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На 78-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» (5:1) ошибся арбитр Игорь Панин, показавший вторую желтую карточку защитнику бело-голубых Сергею Паршивлюку.

Тот действительно сфолил в единоборстве с Франсуа Камано, но это было обычное нарушение правил в борьбе за мяч, неудачно выполненный технический прием. Он карается штрафным ударом — не более того.

Теперь же Паршивлюк вместе с Себастианом Шиманьски пропустит матч 15-го тура со «Спартаком». (Александр Бобров)

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