«Динамо» и «Ростов» далеки от соглашения по Глебову

Как стало известно «СЭ», шансы на переход полузащитника «Ростова» Данила Глебова в «Динамо» на данный момент не слишком высоки. Представления сторон по поводу возможной суммы трансфера 25-летнего полузащитника довольно сильно расходятся.

Россиянин в этом сезоне провел в составе «Ростова» 23 матча во всех турнирах, забил гол и отдал результативную передачу.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.