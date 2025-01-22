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Сегодня, 20:20

«Динамо» и «Ростов» далеки от соглашения по Глебову

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Данил Глебов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», шансы на переход полузащитника «Ростова» Данила Глебова в «Динамо» на данный момент не слишком высоки. Представления сторон по поводу возможной суммы трансфера 25-летнего полузащитника довольно сильно расходятся.

Россиянин в этом сезоне провел в составе «Ростова» 23 матча во всех турнирах, забил гол и отдал результативную передачу.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июля 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Данил Глебов
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