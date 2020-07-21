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«Динамо» — главный претендент на Фомина

11:15
Даниил Фомин. Фото ФК «Уфа»
Даниил Фомин. Фото ФК «Уфа»
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По данным «СЭ», 23-летний полузащитник «Уфы» Даниил Фомин с большой долей вероятности в летнее трансферное окно перейдет в «Динамо».

Переговоры между сторонами проходят успешно, хотя ряд условий еще требуется согласовать. Сумма трансфера должна составить от 3,5 до 4,5 миллиона евро.

Фомин в нынешнем сезоне РПЛ провел за «Уфу» 27 матчей, забил 6 голов. В ноябре прошлого года был вызван в сборную России для подготовки к матчам с Бельгией и Сан-Марино, однако в составе национальной команды пока не дебютировал. (Константин Алексеев)

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