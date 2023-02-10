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Сегодня, 15:25

Деменко назвал «Нижний Новгород» достойным продолжением карьеры для Глушакова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-форвард «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко высказался о перспективах бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Это в любом случае достойное для него продолжение карьеры. Может быть, он сам хотел чего-то другого, но если учитывать, что в 36 лет он все равно будет играть в Премьер-лиге, здесь никаких проблем нет. Он футболист опытный и, однозначно, поможет команде», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки».

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/10/19711057.shtml
Денис Глушаков
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
1
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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