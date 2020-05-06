Давид Янчик: «Я не пью уже год. Не могу даже думать об этом»

Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик в интервью «СЭ» подчеркнул, что уже год не употребляет спиртное. Напомним, всю карьеру польского форварда преследовали проблемы с алкоголем, из-за которых он даже ложился на лечение в больницу.

— Сейчас я просто хочу найти какой-нибудь клуб, хочу найти выход. В Польше мне сложно что-то найти, — отметил Янчик. — Все думают о том, что я пью, но это неправда! Я не пью уже год! Раньше я пил, да. Но сейчас даже не могу думать об этом, потому что знаю: это — неверный путь. (Гоша Чернов)

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