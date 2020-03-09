Данил Глебов: «Ростов» полностью контролирует ход игры с ЦСКА»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подвел итоги первого тайма матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА (1:1).

— В первом голе если бы с голосом подсказали друг другу, то разобрались бы с моментом, — сказал Глебов в эфире «Матч Премьер». — Каждый понадеялся друг на друга, каждый хотел сыграть этот мяч, не разобрались.

— Игра «Ростова» устраивает вас и Валерия Карпина?

— Считаю, что мы полностью контролируем ход игры, доминируем. Нужно забивать, и все будет хорошо.