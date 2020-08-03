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ЦСКА заключил контракт с новым генеральным спонсором

12:21
Футболисты ЦСКА. Фото Александр Федоров.
Футболисты ЦСКА. Фото Александр Федоров.
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Перед стартом нового футбольного сезона в России ЦСКА заключил соглашение с «ИКС Холдингом», сообщает сайт клуба.

По соглашению, «ИКС Холдинг» становится генеральным спонсором ЦСКА. Спонсорский контракт заключен на два года. Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы красно-синих, на бортах «ВЭБ Арены».

—  Это важная сделка для ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость. Считаю, что мы обрели надежного партнера, который поможет нам развиваться. Особенно ценно, что интерес к сотрудничеству проявила крупная российская компания, которая видит в нашем партнерстве потенциал для укрепления собственного имиджа, — заявил президент клуба Евгений Гинер.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/iks-kholding-novyy-generalnyy-sponsor-pfk-cska/

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