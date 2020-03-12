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ЦСКА пустит на матчи с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов. И проведет для них жеребьевку

13:32
«ВЭБ-Арена». Фото ПФК ЦСКА
«ВЭБ-Арена». Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА сообщил о том, как будут распределяться билеты на матчи 22-го и 23-го туров Тинькофф РПЛ с «Уфой» и «Зенитом».

10&nbsp;марта. Москва. Арена перед пятым матчем серии плей-офф КХЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Сегодня команды должны провести игру №6, но&nbsp;уже с&nbsp;учетом указа мэра столицы.Как коронавирус меняет наш спорт

Ранее в Москве был введен запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью более пяти тысяч человек до 10 апреля. Сегодня также были отменены массовые мероприятия в Татарстане. Штаб по борьбе с коронавирусом в России рекомендует проводить мероприятия в видеоформате или без зрителей.

— Было принято решение о следующем порядке проведения матчей против «Уфы» (15 марта) и «Зенита» (22 марта): на матчи будут допущены только владельцы абонементов, — говорится в сообщении на сайте клуба. — При этом в связи с ограничением в 5000 тысяч участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча. Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в четные и нечетные сектора. Путем жеребьевки, которая пройдет в прямом эфире на официальном клубном канале в YouTube, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.

Жеребьевка, которую проведет Василий Березуцкий, состоится 12 марта в 16:00 мск. Владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С.

Доступ болельщиков по разовым билетам осуществляться не будет. О порядке возврата билетов сообщим дополнительно.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/informatsiya-o-provedenii-matchey-pfk-cska-protiv-ufy-i-zenita/

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