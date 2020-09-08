СМИ: Влашич может стать партнером Миранчука в «Аталанте»

«Аталанта» может купить полузащитника ЦСКА Николу Влашича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб включится в борьбу за 22-летнего хорвата в случае, если продаст нападающего Алехандро Гомеса, которым интересуется «Аль-Наср». На прошлой неделе клуб из Бергамо объявил о покупке у «Локомотива» полузащитника Алексея Миранчука.

В сезоне-2020/21 Влашич провел за ЦСКА 4 матча, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 22 миллиона евро.