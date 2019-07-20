ЦСКА – "Оренбург": Маляров сократил разрыв в счете

Полузащитник "Оренбурга" Никита Маляров забил на 40-й минуте матча второго тура чемпионата России в ворота ЦСКА. Встреча проходит в Москве.

После небольшой суматохи в штрафной площади армейцев Маляров с метров 12 поразил ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. 29-летний российский футболист забил свой первый гол за "Оренбург".

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