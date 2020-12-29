ЦСКА объявил об уходе Онопко и Овчинникова

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с тренерами Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко. У теперь уже бывших ассистентов Виктора Гончаренко закончились контракты.

«В связи с истечением срока контрактов клуб покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко. ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

51-летний Онопко работал в ЦСКА с 2009 года. 50-летний Овчинников стал старшим тренером армейцев в 2014 году.