ЦСКА объявил об уходе Онопко и Овчинникова
ЦСКА на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с тренерами Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко. У теперь уже бывших ассистентов Виктора Гончаренко закончились контракты.
«В связи с истечением срока контрактов клуб покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко. ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
51-летний Онопко работал в ЦСКА с 2009 года. 50-летний Овчинников стал старшим тренером армейцев в 2014 году.
? В связи с истечением срока контрактов #ЦСКА покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 29, 2020
ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!https://t.co/cODzmp3I5R pic.twitter.com/lPcFl4BAL0
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