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ЦСКА — «Локомотив»: Крыховяк не включен в заявку на игру, Влашич остался в запасе

18:42
Гжегож Крыховяк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гжегож Крыховяк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА примет «Локомотив» в центральном матче 2-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.

Полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк не попал в заявку на игру. Ранее появилась информация, что поляк к близок к переходу в «Краснодар».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Тикнизян, Бистрович, Мухин, Ахметов, Обляков, Чалов, Заболотный.

Запасные: Боков, Набабкин, Васин, Карпов, Дзагоев, Кучаев, Влашич, Зайнутдинов, Бохинен, Яковлев, Эджуке.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Сильянов, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Камано, Смолов.

Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Ненахов, Пабло, Едвай, Миранчук, Бабкин, Петров, Зинович, Зе Луиш, Лисакович.

ЦСКА — Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА 0
Локомотив 0
1-й тайм

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84

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Иван Шитик все материалы автора

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