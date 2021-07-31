ЦСКА — «Локомотив»: Крыховяк не включен в заявку на игру, Влашич остался в запасе
ЦСКА примет «Локомотив» в центральном матче 2-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны составы команд на эту встречу.
Полузащитник «Локо» Гжегож Крыховяк не попал в заявку на игру. Ранее появилась информация, что поляк к близок к переходу в «Краснодар».
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Тикнизян, Бистрович, Мухин, Ахметов, Обляков, Чалов, Заболотный.
Запасные: Боков, Набабкин, Васин, Карпов, Дзагоев, Кучаев, Влашич, Зайнутдинов, Бохинен, Яковлев, Эджуке.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Сильянов, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Камано, Смолов.
Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Ненахов, Пабло, Едвай, Миранчук, Бабкин, Петров, Зинович, Зе Луиш, Лисакович.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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