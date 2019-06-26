Цорн рассказал, интересуется ли "Спартак" Беляевым, Мирзовым и Левашовым

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в интервью "СЭ" ответил на вопрос о возможных новичках команды.

– Чем объясняется вектор тульского направления в селекции? Тем, что Олег Георгиевич раньше там работал? Всплывали фамилии Беляева, Левашова, Мирзова.

– Беляевым не интересовались. Это медийная история. По Левашову: следили за вратарем, но никаких действий по отношению к нему не предпринимали. Единственное, что знаю – он один раз рассматривался, когда составляли трансферный план, и все.

По Мирзову: Кононов действительно хорошо знает его, но, думаю, ветер не оттуда дует. Туляки неплохо себя проявили в предыдущем сезоне, многих вызвали в сборную. Резиуан нам довольно интересен, но еще не приняли решение – брать или нет. И пока не разговаривали ни с ним самим, ни с "Ростовом", владеющим на него правами. Эта позиция – не первая в списке, которую требуется закрыть. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна - здесь.