Цорн рассказал, интересуется ли "Спартак" Беляевым, Мирзовым и Левашовым

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в интервью "СЭ" ответил на вопрос о возможных новичках команды.
– Чем объясняется вектор тульского направления в селекции? Тем, что Олег Георгиевич раньше там работал? Всплывали фамилии Беляева, Левашова, Мирзова.
– Беляевым не интересовались. Это медийная история. По Левашову: следили за вратарем, но никаких действий по отношению к нему не предпринимали. Единственное, что знаю – он один раз рассматривался, когда составляли трансферный план, и все.
По Мирзову: Кононов действительно хорошо знает его, но, думаю, ветер не оттуда дует. Туляки неплохо себя проявили в предыдущем сезоне, многих вызвали в сборную. Резиуан нам довольно интересен, но еще не приняли решение – брать или нет. И пока не разговаривали ни с ним самим, ни с "Ростовом", владеющим на него правами. Эта позиция – не первая в списке, которую требуется закрыть. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Томаса Цорна - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/pervoe-intervyu-novogo-generalnogo-direktora-spartaka-tomas-corn-o-zadachah-transferah-i-novoy-filosofii-kluba-1559273/