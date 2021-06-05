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«Урал» выкупит у «Динамо» контракт Калинина

17:25
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Как стало известно «СЭ», Игорь Калинин не перейдет в «Ростов». «Урал» выкупает контракт игрока у московского «Динамо».

Ранее СМИ сообщали, что 25-летний футболист подпишет контракт с «Ростовом».

В минувшем сезоне Калинин провел 22 матча в Тинькофф Чемпионате России за «Урал», забил один мяч и сделал 2 результативные передачи.

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