«Урал» выкупит у «Динамо» контракт Калинина
17:25
Как стало известно «СЭ», Игорь Калинин не перейдет в «Ростов». «Урал» выкупает контракт игрока у московского «Динамо».
Ранее СМИ сообщали, что 25-летний футболист подпишет контракт с «Ростовом».
В минувшем сезоне Калинин провел 22 матча в Тинькофф Чемпионате России за «Урал», забил один мяч и сделал 2 результативные передачи.
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