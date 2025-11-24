«Локомотив» поделился нарезкой действий Монтеса после заявления агента Баринова о зарплате

«Локомотив» поделился в телеграм-канале нарезкой действий защитника Сесара Монтеса в матче 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) после заявления агента капитана команды Дмитрия Баринова Вадима Шпинева о несправедливой зарплате мексиканца.

Ранее Шпинев рассказал, что полузащитник Баринов зарабатывает меньше одноклубника Монтеса. Агент посчитал это странным.

29-летний Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. В составе команды он становился чемпионом России, трижды брал Кубок страны и один раз — национальный Суперкубок. В этом сезоне полузащитник провел 21 матч, забил два гола и сделал шесть результативных передач.

28-летний Монтес перешел в «Локомотив» из «Альмерии» в 2024 года. В этом сезоне игрок провел за столичный клуб 16 матчей и отметился голом.