Черчесов отметил, что игру Черенкова помнят миллионы болельщиков

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался в адрес легенды "Спартака" и всего отечественного футбола Федора Черенкова. ​Сегодня ему могло исполниться 60 лет.

– Мы жили с Федором Черенковым в одном подъезде – он на шестом этаже, я на десятом, играли несколько лет в одной команде. Поэтому знали друг друга достаточно хорошо, – приводит ТАСС слова Черчесова. – Для меня он прежде всего был большим футболистом и очень скромным человеком. Он воплощал в себе это довольно редкое сочетание качеств.

Выходя на поле, он всегда мог обернуть ход событий в свою пользу – отдать передачу, забить, завести и объединить партнеров. Увы, Черенков слишком рано ушел от нас и многого просто не успел сделать. Но его игру помнят миллионы болельщиков, а это самое главное признание для футболиста.