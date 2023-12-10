Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка после фола в центре поля

Между игроками «Краснодара» и ЦСКА случился конфликт в матче второго тайма в 18-м туре РПЛ.

На 74-й минуте в центре поля случилось сразу несколько единоборств. После последнего из них между игроками случилась стычка. Футболистов обеих команд успокоил главный арбитр встречи Сергей Карасев.

«СЭ» проводит текстовую трансляцию встречи «Краснодар» — ЦСКА.