Кобелев считает, что уход Моро будет большой потерей для «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможном уходе полузащитника бело-голубых Николы Моро.

Ранее журналист Николо Скира сообщил об интересе к 24-летнему хорвату со стороны «Болоньи». Сообщается, что итальянский клуб уже начал переговоры с игроком.

«Во-первых, все-таки не люблю формулировки насчет того, может перейти или не может. Ведь еще не было никаких официальных заявлений. Во-вторых, совершенно очевидно, что такая вероятность существовала и он может уйти. Так что в текущей ситуации, если есть хорошее предложение, то, конечно, лучше его продать. И в-третьих, скажу, что его уход будет большой потерей для «Динамо», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

Моро выступает за «Динамо» с лета 2020 года. В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету два ассиста в 5 матчах текущего сезона РПЛ.