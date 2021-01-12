Бывший топ-менеджер «Локо» рассказал, почему был невозможен переход в клуб Джикии

Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал о том, мог ли в клуб перейти защитник «Спартака» Георгий Джикия.

— Джикия мог оказаться в «Локомотиве»?

— Это было невозможно. Во-первых, «Спартак» бы его не продал. Во-вторых, надо знать Георгия. Еще когда при Ольге Смородской спортивным директором работал Кирилл Котов, возникла возможность вернуть воспитанника нашей школы Джикию в «Локомотив». Котов даже не стал обсуждать кандидатуру, сказал, что его интересуют игроки другого уровня. А «Спартак» поверил, заплатил серьезные деньги «Амкару», где-то, возможно, даже рисковал. Теперь Георгий — капитан красно-белых, один из лидеров сборной. Очень порядочный и честный человек, который помнит добро. Да, с восьми лет занимался в «Локомотиве», но руку ему в нужный момент протянул «Спартак», Джикия этого не забывает, поэтому без желания клуба он никуда не пойдет.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью с Кузьмичевым можно прочитать здесь.