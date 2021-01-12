Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» поделился мнением об уходе Юрия Семина из клуба в сезоне-2019/20.

— Ваше отношение к смене тренера? Со стороны это выглядело самоубийством. Вы не пытались отговорить высоких руководителей от этого шага?

— Со мной по данному вопросу не консультировались. Болельщиков я прекрасно понимаю. Юрий Палыч — это человек, который принес клубу все трофеи, за исключением одного Кубка. Все, чего «Локомотив» добился — это Юрий Палыч. Глупо отрицать, это факт. Но все равно вопрос чуть сложнее, чем кажется со стороны. Семин хотел как раньше: управлять всем, а все остальные чтобы его обслуживали. Но времена меняются, сейчас такая модель почти нигде не работает. В РЖД принят корпоративный стиль управления. И в клубе его тоже внедряли. Пошли разногласия. Переубедить в чем-либо Юрия Палыча абсолютно невозможно. Есть его мнение, все остальное — неправильно.

При этом многие забывают, что Семина вернул в «Локомотив» именно Мещеряков. При Геркусе, но последнее слово оставалось за председателем совета директоров. И я могу сказать совершенно точно, что когда Кикнадзе пришел в клуб, он полностью поддерживал Семина. Все разговоры тогда, что какие-то моменты со стороны главного тренера надо пресекать, Василий Александрович тут же обрывал, вставая на сторону Семина. Но постепенно категоричность тренера абсолютно по всем вопросам привела к тому, что с ним не продлили контракт. Это был взрыв. Хотя все заранее понимали, что будет. Еще и пандемия наложилась... Знаю, что в клубе пытались расстаться по-хорошему, достойно. Идея сохранить Семина в «Локомотиве» звучала постоянно. Но надо знать Юрия Палыча. Сразу было понятно, что никаких компромиссов с его стороны быть не может. Все тот же принцип: или по-моему, или никак. Но болельщиков, повторюсь, я понимаю. Что им нужно? Первые места. Все остальное — это вы, ребята, сами разбирайтесь.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью с Кузьмичевым можно прочитать здесь.