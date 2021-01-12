Бывший топ-менеджер «Локо»: «Лысцов и Лисакович будут играть»

Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» рассказал о трансферах клуба в летнее трансферное окно.

— По вашей рекомендации пришли трое футболистов — Живоглядов, Лысцов и Лисакович. Живоглядов уже и в сборную приглашался. А вот Лысцов пока видится спорным приобретением.

— Я в нем не вижу ничего спорного. Виталик точно будет играть. Он из нашей академии, рос в одной группе с братьями Миранчуками, я за ним пристально слежу все это время, смотрел все матчи, в том числе в «Бенфике Б». У него отличные футбольные данные: прекрасная антропометрия, скоростно-силовые качества, техническое оснащение, понимание игры. Не хватает одного — концентрации с первой до последней минуты. Он иногда позволяет то, что центральный защитник не имеет права — заигрывается. Устранит этот недостаток — будет выступать в сборной. При этом если тренеры «Локомотива» не смогут от него добиться, чего хотят, то клуб потраченные деньги не потеряет. Позиция дефицитная. Сейчас, например, несколько клубов РПЛ его готовы забрать за сумму не меньше, чем мы покупали.

— К Мурило и Райковичу много нареканий. Николич больше верит в своего протеже, чем в Лысцова?

— Это нормально. Когда только Райкович появился, пошло много критики, все понимали, что это креатура Николича. Марко знал этого игрока в его лучшие годы, надеялся, что реанимирует карьеру. Пытался давать ему больше шансов. К сожалению, видим, что ошибается защитник многовато. Думаю, после полноценных сборов и товарищеских матчей Лысцов докажет, что достоин места на поле.

— Третья покупка по вашей рекомендации — Лисакович. Он оправдывает ожидания?

— Да. Это очень яркий парень. Тоже, считаю, получает недостаточно игрового времени. Хотя Марко виднее — он всех изучает в тренировочном процессе. Виталик — парень с характером, будет играть. Вы говорите о троих футболистах, которые пришли в клуб с моей подачи, но не менее важно, что в «Локомотиве» девять человек из своей системы подготовки. И не просто сидят на лавке или им красную дорожку постелили, а получают игровое время в честной конкурентной борьбе.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью с Кузьмичевым можно прочитать здесь.