Тихонов считает, что «Нижний Новгород» может отобрать очки у «Зенита»

Бывший нападающий «Спартака» Андрей Тихонов считает, что «Нижний Новгород» может отобрать очки у «Зенита» в предстоящем матче 13-го тура РПЛ.

«Мы видели, как «Факел» играл с «Зенитом». Если «Нижний Новгород» сыграет так же грамотно и практически ничего не даст создать сопернику, то может отобрать очки. Тем более «Зенит» не очень любит насыщенную оборону, любит играть в быструю атаку. Но «Нижний Новгород» умеет обороняться, хоть и несколько последних игр были для них неудачными: нижегородцы сыграли с «Торпедо» на выезде вничью. Так что нужно сыграть качественно от обороны, не пропустить быстрый гол, и тогда «Нижний Новгород» может рассчитывать не на победу, конечно, но на ничью точно», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

«Нижний Новгород» дома примет «Зенит» 16 октября. Начало матча в 16.30 мск.