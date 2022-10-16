Ахметов отреагировал на слухи об интересе со стороны «Ромы»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал слухи о том, что им интересовалась «Рома».

«Интересовалась ли мной «Рома»? Да, слухи были какие-то. Но до конкретики дело не дошло», — приводит слова Ахметова «РБ Спорт».

Ахметов присоединился к «Краснодару» в июле 2022 года и провел за нее 14 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

В матче 13-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Ахмату» со счетом 2:3.