Тихонов считает, что «Нижний Новгород» может рассчитывать на ничью в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Зенитом».

«Мы видели, как «Факел» играл с «Зенитом». Если «Нижний Новгород» сыграет так же грамотно и практически ничего не даст создать сопернику, то может отобрать очки. Тем более «Зенит» не очень любит насыщенную оборону, любит играть в быструю атаку. Но «Нижний» умеет обороняться, хоть и несколько последних игр были для них неудачными: нижегородцы сыграли с «Торпедо» на выезде вничью. Так что нужно сыграть качественно от обороны, не пропустить быстрый гол, и тогда «Нижний» может рассчитывать не на победу, конечно, но на ничью точно. Все-таки мы прекрасно понимаем, «Зенит» редко когда два раза подряд не выигрывает», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

16 октября «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» в 13-м туре чемпионата России. Начало — в 16.30 (мск).

«Зенит» идет на первом месте турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Нижний Новгород» занимает 10-е место (13 очков).