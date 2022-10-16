Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:36

Тихонов считает, что «Нижний Новгород» может рассчитывать на ничью в матче с «Зенитом»

Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Зенитом».

«Мы видели, как «Факел» играл с «Зенитом». Если «Нижний Новгород» сыграет так же грамотно и практически ничего не даст создать сопернику, то может отобрать очки. Тем более «Зенит» не очень любит насыщенную оборону, любит играть в быструю атаку. Но «Нижний» умеет обороняться, хоть и несколько последних игр были для них неудачными: нижегородцы сыграли с «Торпедо» на выезде вничью. Так что нужно сыграть качественно от обороны, не пропустить быстрый гол, и тогда «Нижний» может рассчитывать не на победу, конечно, но на ничью точно. Все-таки мы прекрасно понимаем, «Зенит» редко когда два раза подряд не выигрывает», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

16 октября «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» в 13-м туре чемпионата России. Начало — в 16.30 (мск).

«Зенит» идет на первом месте турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Нижний Новгород» занимает 10-е место (13 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-my-videli-kak-fakel-igral-s-zenitom-pari-nn-mozhet-rasschityvat-na-nichyu-1386464/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучшую волейболистку Италии затравили расисты. Она хочет уйти из сборной
«Все совсем не так, как рассказывают!» Российский фигурист побывал на шоу в КНДР
Читателей Le Figaro возмутили новости об уходе Danone из России
Стремоусов заявил о разрушенных надеждах Киева на контрнаступление под Херсоном
В Госдуме призвали сделать всё для достижения целей частичной мобилизации
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Вратарь «Химок» Гудиев рассказал о конкуренции с Лантратовым
Пономарев заявил, что Соболев ничего не покажет если навязать ему плотную борьбу
Масалитин рассказал, что помогло Чалову вернуться на прежний уровень
Нгамале ответил на вопрос о возможности получить российское гражданство
ЦСКА остановит Абаскаля? Соболев повторит рекорд «Спартака»? Прогнозы авторов «СЭ» на дерби
Защитник «Факела» Морозов: «Мы не собираемся вылетать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Химок» Гудиев рассказал о конкуренции с Лантратовым

Тихонов считает, что «Нижний Новгород» может отобрать очки у «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 6 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости