Кобелев: «Динамо» только строится. Надо дать им время»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал «СЭ» поражение бело-голубых от «Спартака» (0:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Понятно, что «Динамо» только строится. Очень много футболистов. Надо дать им время, чтобы они поняли мысли тренера и давали результат. С другой стороны, очень важно, чтобы, не смотря на очень целостную игру, команда набирала очки и выигрывала, и футболисты не уходили в другие команды. Надо смотреть более глобально и не зацикливаться на одной игре. С другой стороны, проигрывать дерби «Спартак» — «Динамо» не очень приятно, но такое случается. Для того, чтобы команда играла уверенно, необходимо время. А мы видим, что каждый год кто-то из лидеров уходит. Набирают других игроков, которым, на мой взгляд, очень тяжело адаптироваться в России. Мне кажется, что у «Динамо» продолжится такая «болтанка» по крайней мере, до зимы. А там уже будет перерыв, где футболисты и тренерский штаб могут спокойно готовиться», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятое место, имея на счету 15 баллов.

В 10-м туре РПЛ красно-белые сыграют 1 октября на выезде с «Крыльями Советов», а бело-голубые в этот же день встретятся с «Ахматом».