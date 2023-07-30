Булыкин считает ничью с «Зенитом» хорошим результатом для «Ростова»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру второго тура РПЛ, в которой «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» — 1:1.

«Для «Ростова» это хороший результат. На последних минутах вырвали ничью у чемпиона. Для «Зенита» — приемлемый. Команда на выезде сыграла вничью с таким сложным соперником. Начало чемпионата все же, ничего страшного», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ. В 3-м туре команда Сергея Семака дома примет «Динамо», а ростовчане в гостях сыграют с «Крыльями Советов».