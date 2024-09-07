Фильцов считает Латышонка сильнейшим вратарем на старте РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» Александр Фильцов считает голкипера «Зенита» Евгения Латышонка одним из лучших среди вратарей на старте сезона РПЛ.

«На этом отрезке РПЛ среди вратарей мне нравится Латышонок, как он вписался в команду. Его сразу начали ставить в состав, а он выглядел очень даже хорошо. Выручает, очень здорово играет. Все-таки он выступал за команду, которая вылетела из РПЛ, а здесь сразу стан чемпиона. Это очень здорово.

В более сильной команде бывает выступать даже труднее, потому что можно потерять концентрацию. В обратном случае ты всегда в работе, находишься в тонусе. В «Зените», бывает, нужно в одном моменте за тайм только сработать. Латышонок заслуженно получил вызов в сборную России. Все-таки из чемпионской команды всегда вызывается вратарь. Можно ли назвать Латышонка лучшим вратарем РПЛ сейчас? Он один из тех, кто выделяется, но не могу сказать, что прям лучший, но один из", — приводит слова Фильцова Legalbet.

Латышонок перешел в «Зенит» из «Балтики» летом 2024 года. В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 8 матчей, пропустив 3 мяча и 6 раз сыграв на ноль.