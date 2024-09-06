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Булыкин: «Хочется, чтобы вектор «Динамо» изменился, нет смысла покупать непонятных иностранцев»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможности сделать в команде ставку на молодежь.

«Положительно отношусь к этому. Я уже давно хочу, чтобы многие клубы это поняли. Сейчас «Локомотив» — это пример для подражания. На годик-два мы ещё точно отстранены от международных соревнований, поэтому есть время воспитать нашу российскую молодёжь, а не наигрывать легионеров для непонятных сборных.

Но сейчас пока слова с делом в «Динамо» расходятся. Может, они сейчас поменяют стратегию. Скажут: «Зачем платить больше?». Мне бы хотелось, чтобы вектор «Динамо» изменился. У нас очень много ребят с голодными глазами по всей стране. Нет смысла сейчас сильно вкладываться в легионеров. Намного круче сделать ставку на своих, чем покупать непонятных иностранцев и непонятно для чего", — приводит слова Булыкина Legalbet.

На данный момент в составе «Динамо» 13 иностранных футболистов.

Московская команда после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Источник: Legalbet
Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
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