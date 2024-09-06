Агент Барриоса: «Теперь они с Соболевым одноклубники и будут бороться за трофеи»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, как его клиент отреагировал на переход в петербургский клуб нападающего Александра Соболева из «Спартака».

Колумбийский футболист не стал участвовать в приветственном коридоре для форварда. Несколько лет назаб Барриос и Соболев подрались в матче Кубка России.

«Это не проблема! Теперь они одноклубники и будут бороться за трофеи для «Зенита», — цитирует «Спорт День за Днем» Поссо.

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон.