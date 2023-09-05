Бонгонда прибыл в расположение сборной ДР Конго

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда прибыл в расположение сборной ДР Конго, сообщает официальный Telegram-канал «Спартака».

В соцсетях московского клуба отметили одежду нападающего.

27-летний Бонгонда выступает за «Спартак» с июля 2023 года. Всего за московский клуб он провел девять матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.