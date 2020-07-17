Заместитель председателя комитета РФС по этике Владимир Пильгуй прокомментировал решение наказать генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе штрафом в 300 тысяч рублей за неприличный жест в адрес болельщиков во время матча 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

— Замечание и самый крупный штраф были вынесены генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе. Болельщики — самое главное, что есть в футболе, поэтому этот проступок заслуживает самого строгого наказания. Кроме того, такое поведение могло спровоцировать беспорядки и привести к более тяжелым последствиям.

Кикнадзе оштрафован на 300 тысяч, Карпин — на 100 тысяч