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«Болельщики — самое главное, что есть в футболе». В РФС объяснили штраф Кикнадзе за неприличный жест

17:27
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заместитель председателя комитета РФС по этике Владимир Пильгуй прокомментировал решение наказать генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе штрафом в 300 тысяч рублей за неприличный жест в адрес болельщиков во время матча 28-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

— Замечание и самый крупный штраф были вынесены генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе. Болельщики — самое главное, что есть в футболе, поэтому этот проступок заслуживает самого строгого наказания. Кроме того, такое поведение могло спровоцировать беспорядки и привести к более тяжелым последствиям.

Кикнадзе оштрафован на 300 тысяч, Карпин — на 100 тысяч

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