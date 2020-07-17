Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе оштрафован на 300 тысяч рублей за средний палец болельщику в матче 29-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Уфы», сообщает bookmaker-ratings.ru.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оштрафован на 100 тысяч. Специалист после игры с «Оренбургом» раскритиковал ситуацию в РПЛ с доигровкой заключительной части чемпионата, процитировав слова Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости».

И Карпин, и Кикнадзе также получили замечания.