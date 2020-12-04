Болельщики «Локомотива» признали лучшим футболистом месяца экс-игрока «Спартака»

Фанаты московского «Локомотива» выбрали нападающего Зе Луиша лучшим игроком по итогам ноября, информирует сайт железнодорожников.

За 29-летнего форварда проголосовало 34,49% болельщиков. В ноябре футболист провел 5 матчей, забив 1 гол.

В четверг, 3 ноября, стало известно, что из-за травмы форвард пропустит остаток сезона. Игроку предстоит операция из-за перелома одной из костей стопы.

Второе место болельщики отдали хавбеку Владиславу Игнатьеву (22,75%), третьим стал вратарь Маринато Гильерме (18,2%).

В субботу, 5 декабря, «Локомотив» сыграет с «Рубином» в матче 17-го тура РПЛ. Начало — в 14.00 по московскому времени.