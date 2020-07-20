Болельщики ЦСКА признали Влашича лучшим игроком в июне
15:40
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан болельщиками лучшим игроком июня, сообщается на официальном сайте клуба.
Хорватский хавбек принял участие во всех трех матчах армейцев и оформил дубль в ворота «Спартака».
Влашич набрал 63 процента голосов, вторым стал Игорь Дивеев (9%), третьим — Игорь Акинфеев (9%). Хорват также становился лучшим игроком в ноябре и декабре.
Болельщики #ЦСКА признали Николу Влашича лучшим игроком месяца по итогам июня https://t.co/0kqKnoImOY pic.twitter.com/Yln1K3LV1x— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 20, 2020
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