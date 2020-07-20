Болельщики ЦСКА признали Влашича лучшим игроком в июне

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан болельщиками лучшим игроком июня, сообщается на официальном сайте клуба.

Хорватский хавбек принял участие во всех трех матчах армейцев и оформил дубль в ворота «Спартака».

Влашич набрал 63 процента голосов, вторым стал Игорь Дивеев (9%), третьим — Игорь Акинфеев (9%). Хорват также становился лучшим игроком в ноябре и декабре.