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Болельщики ЦСКА признали Влашича лучшим игроком в июне

15:40
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан болельщиками лучшим игроком июня, сообщается на официальном сайте клуба.

Хорватский хавбек принял участие во всех трех матчах армейцев и оформил дубль в ворота «Спартака».

Влашич набрал 63 процента голосов, вторым стал Игорь Дивеев (9%), третьим — Игорь Акинфеев (9%). Хорват также становился лучшим игроком в ноябре и декабре.

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