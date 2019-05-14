Боккетти рассказал о балльной системе Кононова

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти в интервью "Бизнес Online"ЦСКА рассказал ​о нововведениях главного тренера Олега Кононова в тренировочном процессе.

– Мы знаем, что Кононов ввел балльную систему. Теперь игроки на каждом занятии зарабатывают очки. Как у вас дела с набором баллов?

– С тех пор, как это ввели, я пока ни разу не оказывался в проигравшей группе. Я всегда был в верхней части таблицы. Сейчас из-за травмы я пропустил несколько тренировок, поэтому допускаю, что опустился на пару пунктов ниже.

– Что еще изменил Кононов в тренировочном процессе?

– Мне нравится, что мы стали больше заниматься с мячом. Очень много интенсивности, пытаемся играть низом и сохранять мяч под контролем. Мне это очень нравится и хочется, чтобы команда показывала тоже самое на поле.