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Бердыев готов к новым предложениям по работе

22:32
Курбан Бердыев. Фото «Бизнес online»
Курбан Бердыев. Фото «Бизнес online»
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Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев дал понять, что готов к возобновлению тренерской карьеры. Специалист покинул казанский клуб летом 2019 года в связи с истечением срока соглашения и пока остается без работы

— Так складывается в моей профессиональной деятельности, что все команды без исключения мы поднимаем снизу вверх, тратя на это время, — приводит слова Бердыева «Бизнес Online» со ссылкой на интервью Геннадию Орлову. — Сейчас есть предложения, но без максимальных задач. А хочется серьезных проектов. Конечно, я готов к работе.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/article/260214

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