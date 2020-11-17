Бердыев готов к новым предложениям по работе

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев дал понять, что готов к возобновлению тренерской карьеры. Специалист покинул казанский клуб летом 2019 года в связи с истечением срока соглашения и пока остается без работы

— Так складывается в моей профессиональной деятельности, что все команды без исключения мы поднимаем снизу вверх, тратя на это время, — приводит слова Бердыева «Бизнес Online» со ссылкой на интервью Геннадию Орлову. — Сейчас есть предложения, но без максимальных задач. А хочется серьезных проектов. Конечно, я готов к работе.