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Сегодня, 16:51

Баранник: «Зенит» играет без ворот, не создает моментов"

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник назвал причину поражения петербуржцев в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«Проблема «Зенита» в том, что, владея инициативой, он не создает моментов. В матче с «Локомотивом» погодные условия сказались, но и в других последних играх «Зенит» не так часто угрожал чужим воротам. Раньше и моментов было больше, и реализация лучше. В футболе надо создавать моменты. Если не создаешь, сложно. Преимущество у «Зенита» есть, но он играет без ворот. Такое ощущение, что игроки забыли: смысл футбола в том, чтобы забить мяч в ворота», — приводит «РБ Спорт» слова экс-игрока сине-бело-голубых.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильного снегопада. После этой игры «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» располагается на шестой позиции (28).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-barannik-zenit-igraet-bez-vorot/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Баранник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Виктор Мелехин

Ростов

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