Баранник: «Зенит» играет без ворот, не создает моментов"

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник назвал причину поражения петербуржцев в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«Проблема «Зенита» в том, что, владея инициативой, он не создает моментов. В матче с «Локомотивом» погодные условия сказались, но и в других последних играх «Зенит» не так часто угрожал чужим воротам. Раньше и моментов было больше, и реализация лучше. В футболе надо создавать моменты. Если не создаешь, сложно. Преимущество у «Зенита» есть, но он играет без ворот. Такое ощущение, что игроки забыли: смысл футбола в том, чтобы забить мяч в ворота», — приводит «РБ Спорт» слова экс-игрока сине-бело-голубых.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильного снегопада. После этой игры «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» располагается на шестой позиции (28).